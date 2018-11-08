Анна Снаткина впервые сфотографировалась с пятилетней дочкой

Звезда сериала «Татьянин день» Анна Снаткина впервые стала мамой в апреле 2013 года и решила скрывать дочку Веронику от лишних глаз, пока ей не исполнилось 5 лет. На днях Анна все же опубликовала нежный снимок, сделанный на прогулке с малышкой.
«Измениться не может никто, но стать лучше может каждый #Фейхтерслебен Работа работой, а счастливые мгновения, проведенные с дочкой, — бесценны!» — так подписала Снаткина кадр.
При этом Анна сделала селфи с девочкой сбоку, так что интернет-пользователи не смогли рассмотреть внешность Вероники. Но фолловеры актрисы все равно ликуют, что их любимица наконец начала выкладывать семейные фото, и надеются, что вскоре Снаткина или ее супруг Виктор Васильев все же покажут лицо наследницы.
Фото и видео: Instagram