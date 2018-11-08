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Анна Снаткина впервые сфотографировалась с пятилетней дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Снаткина с дочкой Вероникой

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35-летняя актриса Анна Снаткина целых 5 лет скрывала от публики дочь Веронику, но на днях все же решилась выложить фото с малышкой.

Звезда сериала «Татьянин день» Анна Снаткина впервые стала мамой в апреле 2013 года и решила скрывать дочку Веронику от лишних глаз, пока ей не исполнилось 5 лет. На днях Анна все же опубликовала нежный снимок, сделанный на прогулке с малышкой.

«Измениться не может никто, но стать лучше может каждый #Фейхтерслебен Работа работой, а счастливые мгновения, проведенные с дочкой, — бесценны!» — так подписала Снаткина кадр.

При этом Анна сделала селфи с девочкой сбоку, так что интернет-пользователи не смогли рассмотреть внешность Вероники. Но фолловеры актрисы все равно ликуют, что их любимица наконец начала выкладывать семейные фото, и надеются, что вскоре Снаткина или ее супруг Виктор Васильев все же покажут лицо наследницы.

Фото и видео: Instagram

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