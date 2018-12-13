Анна Седокова и вдова ее первого супруга делят 10-миллионную квартиру футболиста в Киеве

В начале декабря стало известно, что вот уже три года в киевских судах идет тяжба между известной певицей Анной Седоковой и ее дочерью Алиной с одной стороны, и женщиной по имени Олеся, вдовой Валентина Белькевича, с другой. Дело в том, что 14-летней дочери покойного спортсмена Алине по праву должна принадлежать часть его наследства, но Олеся не согласна с таким решением суда и подала апелляцию.
На днях стало известна стоимость квартиры, за которую и идет спор — в пересчете на российские рубли она составляет примерно 10 миллионов.
Кстати, Олеся никогда не нравилась его родителям, в отличие от Анны Седоковой. Мама Белькевича в одном из недавних интервью открыто назвала женщину содержанкой: «Этот человек за 45 лет не работал нигде и никогда, посещая рестораны, казино. И судится она с ребенком, которого еще надо вырастить и выучить…». По последнему решению суда, дочери Анны и Валентина досталась половина квартиры. Но вдова Белькевича попробует оспорить решение суда. По ее мнению, Алина может рассчитывать лишь на 1/8 недвижимости.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram