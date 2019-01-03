logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анна Хилькевич и другие звезды рассказали о тайфуне в Таиланде

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Фото из Instagram Анны Хилькевич

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Многие отечественные знаменитости, отправившиеся на зимние каникулы в Таиланд, столкнулись с ненастьем.

Несколько дней назад стало известно, что на Таиланд надвигается тайфун Пабук — по сообщениям синоптиков, он должен стать крупнейшим за последние пятьдесят лет. Многие отечественные звезды, по давно сложившейся традиции отправившиеся отдыхать в эту жаркую страну, не стали прерывать свой отдых из-за ненастья и остались в Таиланде.

Анна Хилькевич стала одной из первых, кто рассказал подписчикам о своем решении: «Для тех, кто не знает- в ближайшие сутки на Тайланд надвигается тайфун #пабук 💨говорят, такого шторма Тайланд не видел более 50 лет🙈 порывы ветра до 80 км/ч и 118мм осадков🌧 сначала тайфун шёл на Самуи и Панган, теперь говорят настигнет и Пхукет🤷🏼‍♀️ 🙈 мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть)))».

«Друзья, тайфун нас миновал🙏🏼до Пхукета не добрался, но прошёлся по южным провинциям...зато российские сми продолжают нагнетать ситуацию - все друзья и родственники с самого утра начали писать и звонить🤦🏼‍♀️😭) море неспокойно, дождик тёплый идёт, ветерок есть, но на Пхукете я не видела ни одной вырванной 🌴 🤷🏼‍♀️ и друзья все на на Пангане и Самуи живы и невредимы)) Двигаемся дальше» — сообщила актриса в Instagram несколько часов назад.

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь» Маруся Зыкова в настоящее время тоже находится в Таиланде: «Ожидание: тайфун Памук, которого не было полвека. Реальность: электричество не было 3 часа, ветер 20 м/с, нину гнуло сильно, но она выстояла. Нина — это пальма (не спрашивайте, почему). Дождь идет весь день и, видимо, будет идти всю ночь. Гамак безнадежно промок!».

Актер Никита Панфилов снял небольшой видеоролик, который разместил в соцсети.

Виктория Боня отдыхает на Пхукете. Экс-участница «Дома-2» опубликовала видео дождя, настигшего остров.

Известно, что в настоящее время в Таиланде отдыхают Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц, Леля Баранова, Катя Комолова и другие знаменитости.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
Семейное застолье и погоня до лифта: в Сети появились новые подробности ссоры Башарова с женой, после которой он сломал ей нос
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями