Анна Хилькевич и другие звезды рассказали о тайфуне в Таиланде

Несколько дней назад стало известно, что на Таиланд надвигается тайфун Пабук — по сообщениям синоптиков, он должен стать крупнейшим за последние пятьдесят лет. Многие отечественные звезды, по давно сложившейся традиции отправившиеся отдыхать в эту жаркую страну, не стали прерывать свой отдых из-за ненастья и остались в Таиланде.
Анна Хилькевич стала одной из первых, кто рассказал подписчикам о своем решении: «Для тех, кто не знает- в ближайшие сутки на Тайланд надвигается тайфун #пабук 💨говорят, такого шторма Тайланд не видел более 50 лет🙈 порывы ветра до 80 км/ч и 118мм осадков🌧 сначала тайфун шёл на Самуи и Панган, теперь говорят настигнет и Пхукет🤷🏼♀️ 🙈 мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть)))».
«Друзья, тайфун нас миновал🙏🏼до Пхукета не добрался, но прошёлся по южным провинциям...зато российские сми продолжают нагнетать ситуацию - все друзья и родственники с самого утра начали писать и звонить🤦🏼♀️😭) море неспокойно, дождик тёплый идёт, ветерок есть, но на Пхукете я не видела ни одной вырванной 🌴 🤷🏼♀️ и друзья все на на Пангане и Самуи живы и невредимы)) Двигаемся дальше» — сообщила актриса в Instagram несколько часов назад.
Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь» Маруся Зыкова в настоящее время тоже находится в Таиланде: «Ожидание: тайфун Памук, которого не было полвека. Реальность: электричество не было 3 часа, ветер 20 м/с, нину гнуло сильно, но она выстояла. Нина — это пальма (не спрашивайте, почему). Дождь идет весь день и, видимо, будет идти всю ночь. Гамак безнадежно промок!».
Актер Никита Панфилов снял небольшой видеоролик, который разместил в соцсети.
Виктория Боня отдыхает на Пхукете. Экс-участница «Дома-2» опубликовала видео дождя, настигшего остров.
Известно, что в настоящее время в Таиланде отдыхают Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц, Леля Баранова, Катя Комолова и другие знаменитости.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram