Анна Хилькевич и другие звезды рассказали о тайфуне в Таиланде

Несколько дней назад стало известно, что на Таиланд надвигается тайфун Пабук — по сообщениям синоптиков, он должен стать крупнейшим за последние пятьдесят лет. Многие отечественные звезды, по давно сложившейся традиции отправившиеся отдыхать в эту жаркую страну, не стали прерывать свой отдых из-за ненастья и остались в Таиланде.

Анна Хилькевич стала одной из первых, кто рассказал подписчикам о своем решении: «Для тех, кто не знает- в ближайшие сутки на Тайланд надвигается тайфун #пабук 💨говорят, такого шторма Тайланд не видел более 50 лет🙈 порывы ветра до 80 км/ч и 118мм осадков🌧 сначала тайфун шёл на Самуи и Панган, теперь говорят настигнет и Пхукет🤷🏼‍♀️ 🙈 мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть)))».