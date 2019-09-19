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Анна Цуканова и Александр Котт поженились после 12 лет отношений

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Анна Цуканова-Котт

Фото: Instagram

Для многих поклонников пары событие стало сюрпризом.

Актриса Анна Цуканова вышла замуж за отца своих детей, режиссера Александра Котта. Их роман начался 12 лет назад.

О свадьбе Анны и Александра рассказал их друг, участник группы Uma2Rman Владимир Кристовский. «Мои друзья женятся. Кажется», - написал музыкант в Instagram.

Вскоре новость появилась и на странице новоиспеченной жены. «Я только что вышла замуж. Кажется...», - с юмором сообщила актриса под фото с фатой.

Многие поклонники принялись поздравлять новобрачных. А некоторые поклонники пары остались в недоумении: «Мы думали, что вы давно женаты», «За кого замуж?», «Почему сейчас?», «Как замуж?», - посыпались вопросы.

Анна давно представлялась двойной фамилией Цуканова-Котт, но замужем за избранником не была, это и с било с толку ее подписчиков. Весной 2019 года актриса в Instagram рассказала интересные факты о своей семье. «Мы вместе 12 лет! У нас разница в возрасте 16 лет. Мы до сих пор официально не женаты», - рассказывала Анна Цуканова.

Напомним, Александр Котт снял такие известные фильмы, как «Брестская крепость» (признали лучшим фильмом о Великой отечественной войне за последние 25 лет), «Елки», сериалы «Троцкий» и «Обратная сторона Луны» и другие.

Его теперь уже официальная жена Анна Цуканова-Котт сыграла в 66 фильмах, среди которых «Елки», «Пять невест».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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