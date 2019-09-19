Анна Цуканова и Александр Котт поженились после 12 лет отношений

Многие поклонники принялись поздравлять новобрачных. А некоторые поклонники пары остались в недоумении: «Мы думали, что вы давно женаты», «За кого замуж?», «Почему сейчас?», «Как замуж?», - посыпались вопросы.

Анна давно представлялась двойной фамилией Цуканова-Котт, но замужем за избранником не была, это и с било с толку ее подписчиков. Весной 2019 года актриса в Instagram рассказала интересные факты о своей семье. «Мы вместе 12 лет! У нас разница в возрасте 16 лет. Мы до сих пор официально не женаты», - рассказывала Анна Цуканова.