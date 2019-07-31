Анита Цой отменила гастроли по состоянию здоровья

«Дорогой мой зритель, в связи с недавней травмой ноги на фестивале "Жара" в Баку и запретом врачей гастрольной деятельности в ближайшем месяце, я вынуждена объявить об отмене концертов в городах: Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи», — написала она.