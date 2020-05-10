Ани Лорак, Наташа Королева и другие звезды поздравляют с Днем матери

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, однако всемирная версия этого праздника приходится на второе воскресенье мая. Наша редакционная лента Instagram в честь этого праздника заполнена самыми теплыми словами и трогательными фотографиями звезд с их мамами.

«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители! С Днём Матери!» — написала Ани Лорак.