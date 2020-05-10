Ани Лорак, Наташа Королева и другие звезды поздравляют с Днем матери
Фото: Instagram Ани Лорак
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, однако всемирная версия этого праздника приходится на второе воскресенье мая. Наша редакционная лента Instagram в честь этого праздника заполнена самыми теплыми словами и трогательными фотографиями звезд с их мамами.
«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители! С Днём Матери!» — написала Ани Лорак.
Наташа Королева назвала свою маму, Людмилу Порывай, суперзвездой: «Мамуля, ты умеешь создавать настроение праздника, у тебя всегда все поют и танцуют, ты даришь людям много позитива и положительных эмоций!!! Ты Яркая Женщина!!! Все Люды как Люды, а ты СуперЗвезда!!! Мамуля @ludaporyvai Любим тебя! Здоровья! С Днём матери!!!».
Дэвид Бекхэм поздравил мам всего мира: «Счастливого Всемирного дня Матери мамам всей планеты... В меняющиеся времена мы должны приглядывать друг за другом и оставаться позитивными».
Ирина Виторган обратилась ко всем мамам под своей фотографией с дочками Этель и Кларой: «С праздником, моя дорогая МАМОЧКА! Будь здоровенькой!!! Сегодня это и мой день!!! Все Мамочки!!! С днем МАТЕРИ! Ирина».
Дженнифер Лопес опубликовала трогательное видео: «Мама, большое спасибо за то, что ты так терпелива со мной, за то, что заставляешь меня всегда верить, что я могу делать все, что хочу. Это семя, которое ты посадила, сделало меня той, кем я являюсь сегодня. Это было все благодаря тебе».
Эль Макферсон поделилась архивным кадром с мамой и своим новорожденным сыном Флинном: «С днем матери! Мама, люблю тебя до луны и обратно».
Хайди Клум поделилась не только снимками с любимой мамой, но и невероятно нежным кадром со своим малышом.
«Самый родной, самый близкий, самый ранимый человек в мире — это мама. Мама прощает все. Лучший друг, суровый критик, самая ласковая, самая-самая лучшая. Быть мамой — это быть всем. Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! Как бы громко это не звучало, ты — Вселенная. Потому что никто, ни один человек на свете не сможет понять потребности ребенка, как мама!» — поздравила маму Джамала.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама ❤️ ⠀ Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! ⠀ Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама! ⠀ #happymothersday
Больше звезд и их мам вы найдете в нашей галерее.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!