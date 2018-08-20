«Ангел» Victoria's Secret Лили Олдридж беременна во второй раз

Напомним, модель и музыкант поженились почти 7 лет назад, а в июне 2012 года у пары родилась дочь Дикси. Лили дружит со многими известными топ-моделями, а также с певицей Тэйлор Свифт, которая стала крестной мамой малышки Дикси.

Фото и видео: Instagram