«Ангел» Victoria's Secret Лили Олдридж беременна во второй раз

Образцово-показательная семья супермодели Лили Олдридж и лидера рок-группы Kings Of Leon Калеба Фоллоуила скоро станет больше. Девушка призналась, что ждет второго ребенка, опубликовав в своем микроблоге снимок в бикини и продемонстрировав округлившийся живот.
«Сюрприз», — так мило подписала Лили фото.
Напомним, модель и музыкант поженились почти 7 лет назад, а в июне 2012 года у пары родилась дочь Дикси. Лили дружит со многими известными топ-моделями, а также с певицей Тэйлор Свифт, которая стала крестной мамой малышки Дикси.
Фото и видео: Instagram