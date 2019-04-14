Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены

Западные СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не являются мужем и женой. 12 апреля суд официально расторгнул брак знаменитостей. Теперь актерам предстоит подписать бумаги о разводе и урегулировать вопросы об опеке над шестерыми детьми.

Отмечается, что теперь уже бывшие супруги продолжают посещать психолога, с которым работают над отношениями в качестве родителей. Однако еще несколько дней назад таблоид The Sun заявил: актриса изменила свое решение и разводиться не хочет. Это утверждали источники, близкие к паре.