Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены

Западные СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не являются мужем и женой. 12 апреля суд официально расторгнул брак знаменитостей. Теперь актерам предстоит подписать бумаги о разводе и урегулировать вопросы об опеке над шестерыми детьми.
Отмечается, что теперь уже бывшие супруги продолжают посещать психолога, с которым работают над отношениями в качестве родителей. Однако еще несколько дней назад таблоид The Sun заявил: актриса изменила свое решение и разводиться не хочет. Это утверждали источники, близкие к паре.
Фото: AdMedia
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа. Двумя годами позднее первая голлливудская красавица подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия, в частности – в воспитании детей. После начались судебные разбирательства об опеке над шестерыми детьми — биологическими Шайло, Вивьен и Ноксом — и приемными Мэддоксом, Паксом и Захарой.
Больше о непростых отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта вы можете прочитать здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Birdie Thompson, Hubert Boesl, Lisa O'Connor, AdMedia, Byron Purvis/AdMedia, A. Berti/Marka, Isabelle Vautier/Globallookpress
Видео: YouTube