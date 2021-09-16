Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому — легкие поражены на 92%

Ранее близкий к режиссеру источник подтвердил журналистам его госпитализацию и рассказал о его состоянии.

«Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Его состояние связано с коронавирусной инфекцией, это правда. Первый раз он был госпитализирован в Москве, второй раз — в июле, и до сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются». Ранее, однако, сообщалось, что угрозы для жизни нет.

«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — отметил инсайдер.

Ранее в похожей ситуации оказалась певица МакSим, которая провела в больнице два месяца и также была подключена к аппарату ЭКМО. Однако медики смогли помочь ей, и исполнительница благополучно вернулась домой к своим дочерям, где продолжила восстановление.