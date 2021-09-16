Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому — легкие поражены на 92%
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после осложнений из-за коронавируса. Об этом пишет издание The Bell.
Отмечается, что у режиссера 92% поражение легких, в середине августа его вывезли на лечение в Германию. Сейчас он находится в одной из немецких клиник, его погрузили в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. По данным СМИ, врачи планируют постепенно вывести режиссера из медикаментозной комы.
Лечение и реабилитацию известного кинорежиссера Андрея Звягинцева финансирует АФК «Система».
Ранее близкий к режиссеру источник подтвердил журналистам его госпитализацию и рассказал о его состоянии.
«Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Его состояние связано с коронавирусной инфекцией, это правда. Первый раз он был госпитализирован в Москве, второй раз — в июле, и до сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются». Ранее, однако, сообщалось, что угрозы для жизни нет.
«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — отметил инсайдер.
Ранее в похожей ситуации оказалась певица МакSим, которая провела в больнице два месяца и также была подключена к аппарату ЭКМО. Однако медики смогли помочь ей, и исполнительница благополучно вернулась домой к своим дочерям, где продолжила восстановление.