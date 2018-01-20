Только что в Лос-Анджелесе объявили номинантов на самую престижную кинопремию — «Оскар». Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева отмечена в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В Голливуде назвали номинантов на премию «Оскар». Для российских киноманов прежде всего важна категория «Лучший фильм на иностранном языке» — и мы ликуем: работа Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была включена в список номинантов.

Любопытно, что среди счастливчиков не оказалось Анджелины Джоли — киноакадемики обошли вниманием ее фильм «Сначала они убили моего отца».

Кроме того, лента турецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе», которая завоевала «Золотой глобус» в этой номинации, тоже не номинирована на «Оскар».

Список номинантов на «Оскар» 2018 года:

Лучший фильм: «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер второго плана: Уиллем Дефо («Проект Флорида», Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Уиллем Дефо («Проект Флорида», Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший актер: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»)

Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»)

Лучшая актриса второго плана: Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»), Элисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткаф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»)

Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»), Элисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткаф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»)

Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Фантастическая женщина», «О теле и душе», «Оскорбление», «Нелюбовь», «Квадрат»

Фото: Global Look Press