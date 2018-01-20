Андрей Звягинцев претендует на «Оскар», а Анджелину Джоли не включили в список номинантов
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Только что в Лос-Анджелесе объявили номинантов на самую престижную кинопремию — «Оскар». Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева отмечена в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В Голливуде назвали номинантов на премию «Оскар». Для российских киноманов прежде всего важна категория «Лучший фильм на иностранном языке» — и мы ликуем: работа Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была включена в список номинантов.
Любопытно, что среди счастливчиков не оказалось Анджелины Джоли — киноакадемики обошли вниманием ее фильм «Сначала они убили моего отца».
Кроме того, лента турецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе», которая завоевала «Золотой глобус» в этой номинации, тоже не номинирована на «Оскар».
Список номинантов на «Оскар» 2018 года:
- Лучший фильм: «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший актер второго плана: Уиллем Дефо («Проект Флорида», Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучший актер: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»)
- Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»)
- Лучшая актриса второго плана: Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»), Элисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткаф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»)
- Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»)
- Лучший фильм на иностранном языке: «Фантастическая женщина», «О теле и душе», «Оскорбление», «Нелюбовь», «Квадрат»
Фото: Global Look Press