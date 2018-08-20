Андрей Мягков прокомментировал сообщения о параличе жены

Утром 20 августа в российских СМИ появились сообщения о том, что 75-летняя актриса Анастасия Вознесенская была госпитализирована после инсульта и у нее произошел паралич. Об этом якобы поведали соседи знаменитости и ее супруга Андрея Мягкова журналистам портала Eg.ru: «Актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. Сейчас весь быт тянет на себе Андрей Васильевич, но за посторонней помощью скромный и замкнутый артист обращаться не хочет».

Однако Мягков категорически опроверг эти печальные новости в интервью «Московскому комсомольцу»: «Это какая-то ложная информация. Ничего подобного не происходило, моя жена со мной дома. И с ней все в порядке, нам уже звонили — предлагали помощь, но у нас все хорошо, спасибо большое».