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Андрей Мягков прокомментировал сообщения о параличе жены

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Вознесенская

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80-летний Андрей Мягков отреагировал на новости об ухудшении здоровья его 75-летней супруги Анастасии Вознесенской.

Утром 20 августа в российских СМИ появились сообщения о том, что 75-летняя актриса Анастасия Вознесенская была госпитализирована после инсульта и у нее произошел паралич. Об этом якобы поведали соседи знаменитости и ее супруга Андрея Мягкова журналистам портала Eg.ru: «Актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. Сейчас весь быт тянет на себе Андрей Васильевич, но за посторонней помощью скромный и замкнутый артист обращаться не хочет».

Однако Мягков категорически опроверг эти печальные новости в интервью «Московскому комсомольцу»: «Это какая-то ложная информация. Ничего подобного не происходило, моя жена со мной дома. И с ней все в порядке, нам уже звонили — предлагали помощь, но у нас все хорошо, спасибо большое».

Напомним, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в этом году отметят изумрудную свадьбу – 55 лет в браке. При этом детей у них так и не появилось. Недавно Андрей Васильевич был замечен на панихиде по Дмитрию Брусникину — известному режиссеру из МХТ имени Чехова, скоропостижно скончавшемуся в 60 лет.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Sergeev / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

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