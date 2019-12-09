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Андрей Малахов объявил о закрытии журнала «СтарХит» после 12 лет его существования

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Малахов

Фото: Instagram

Журналист отметил, что на издание у него не остается сил.

Андрей Малахов сделал неожиданное заявление: журнал «СтарХит» прекратит свое существование в печатной версии. В 2019 году выйдут еще три номера журнала и его закроют.

Андрей Малахо раздевается

«Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — рассказал главред издания.

Андрей Малахов поблагодарил свою профессиональную команду и пожелал им удачи в работе в электронной версии журнала.

«С 1 января 2020-го "СтарХит" будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!», — написал Андрей Малахов.

В прощальном слове свое решение журналист обосновал нехваткой сил и времени на издание. «Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны», — пояснил он.

В последнее время имя Андрея Малахова гремит в скандалах. Так, его обвиняли в нечистоплотной работе в программе «Анрей Малахов», обвиняя в гонке за рейтингами на «грязных» темах. Так, Ольга Серябкина и другие известные личности собирались подавать на Малахова в суд за то, что он упомянул их имена в программе, посвященной жизни продажных девушек.

А как вы думаете, почему Андрей Малахов закрыл журнал?

Фото и видео: Instagram

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