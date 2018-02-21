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Андреева высказалась насчет слухов о своем уходе с Первого канала

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Фото из Instagram Екатерины Андреевой
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На днях в Сети появились тревожные слухи о том, что Екатерина Андреева покидает новостную программу «Время», в которой проработала 20 лет.

Накануне информация о том, что Екатерина Андреева покидает свой пост ведущей вечерних выпусков программы «Время» на Первом канале, взбудоражила общественность. Когда на экране вместо Екатерины появился Кирилл Клейменов, слухи лишь усилились.

Разумеется, журналисты попытались добиться комментария от самой Андреевой, однако она не отвечала на звонки. В конце концов звезда ТВ решила успокоить своих фолловеров в Instagram, забросавших ее обеспокоенными сообщениями.

«Мое время закончиться не может: от Волги и до Енисея я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — ответила Екатерина одному из своих подписчиков. Выяснилось, что Андреева временно будет вести программу не для европейской части страны, а для других часовых поясов. Говорят, что позже работа Екатерины все же вернется в привычное русло.

Фото: Instagram

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