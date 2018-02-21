Андреева высказалась насчет слухов о своем уходе с Первого канала

Накануне информация о том, что Екатерина Андреева покидает свой пост ведущей вечерних выпусков программы «Время» на Первом канале, взбудоражила общественность. Когда на экране вместо Екатерины появился Кирилл Клейменов, слухи лишь усилились.

Разумеется, журналисты попытались добиться комментария от самой Андреевой, однако она не отвечала на звонки. В конце концов звезда ТВ решила успокоить своих фолловеров в Instagram, забросавших ее обеспокоенными сообщениями.