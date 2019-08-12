passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасию Заворотнюк могут не выпустить за границу из-за долга в 1,6 млн рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Анастасия Завортнюк

Фото: Instagram
Денежные проблемы у актрисы начались несколько лет назад.

Семь лет назад Анастасия Заворотнюк взяла кредит 44 млн рублей, чтобы купить участок в Подмосковье. Но после из-за падения курса рубля актриса оказалась в долговой яме. Долгое время шли тяжбы с банками.

В итоге в 2018 году Заворотнюк заключила мировое соглашение с банком и, казалось бы, история закончилась. Однако за время разбирательств набежал еще один долг за исполнительский сбор в размере 1,6 млн рублей. Банк пока не получил от Анастасии названную сумму и попытался через суд ограничить для актрисы выезд за границу, сообщает «СтарХит». Судебное заседание состоится в ближайшее время.

Пресс-секретарь Анастасии Заворотнюк уверил издание, у актрисы все хорошо, она не считает проблему серьезной, просто у нее нет времени, чтобы разрешить ее. Меньше года назад 47-летняя Заворотнюк родила третьего ребенка – дочь Милу, и все ее время уходит на малышку.

Актриса и ее супруг – фигурист Петр Чернышев тщательно скрывали, что у них скоро появится общий ребенок. О дочери они рассказали, когда ей было уже четыре месяца.

У Анастасии есть еще двое взрослых детей: 23-летняя дочь Анна и 19-летний сын Майкл.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!