Анастасию Заворотнюк могут не выпустить за границу из-за долга в 1,6 млн рублей

В итоге в 2018 году Заворотнюк заключила мировое соглашение с банком и, казалось бы, история закончилась. Однако за время разбирательств набежал еще один долг за исполнительский сбор в размере 1,6 млн рублей. Банк пока не получил от Анастасии названную сумму и попытался через суд ограничить для актрисы выезд за границу, сообщает «СтарХит». Судебное заседание состоится в ближайшее время.

Пресс-секретарь Анастасии Заворотнюк уверил издание, у актрисы все хорошо, она не считает проблему серьезной, просто у нее нет времени, чтобы разрешить ее. Меньше года назад 47-летняя Заворотнюк родила третьего ребенка – дочь Милу, и все ее время уходит на малышку.