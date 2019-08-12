Анастасию Заворотнюк могут не выпустить за границу из-за долга в 1,6 млн рублей

Семь лет назад Анастасия Заворотнюк взяла кредит 44 млн рублей, чтобы купить участок в Подмосковье. Но после из-за падения курса рубля актриса оказалась в долговой яме. Долгое время шли тяжбы с банками.
В итоге в 2018 году Заворотнюк заключила мировое соглашение с банком и, казалось бы, история закончилась. Однако за время разбирательств набежал еще один долг за исполнительский сбор в размере 1,6 млн рублей. Банк пока не получил от Анастасии названную сумму и попытался через суд ограничить для актрисы выезд за границу, сообщает «СтарХит». Судебное заседание состоится в ближайшее время.
Пресс-секретарь Анастасии Заворотнюк уверил издание, у актрисы все хорошо, она не считает проблему серьезной, просто у нее нет времени, чтобы разрешить ее. Меньше года назад 47-летняя Заворотнюк родила третьего ребенка – дочь Милу, и все ее время уходит на малышку.
Актриса и ее супруг – фигурист Петр Чернышев тщательно скрывали, что у них скоро появится общий ребенок. О дочери они рассказали, когда ей было уже четыре месяца.
У Анастасии есть еще двое взрослых детей: 23-летняя дочь Анна и 19-летний сын Майкл.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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