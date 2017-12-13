Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов заявили о расставании
Прославленная теннисистка Анастасия Мыскина и предприниматель Сергей Мамедов решили расстаться спустя 11 лет совместной жизни, о чем объявили официально. Заявление пары было опубликовано на портале Hello.ru.
«Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого все возможное. Но все попытки оказались тщетными — наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации, открытым и честным поступком для нас обоих», — цитирует пару портал.
Напомним, Анастасия и Сергей воспитывают троих сыновей — 9-летнего Евгения, 7-летнего Георгия и 5-летнего Павла. Супруги подчеркнули в заявлении, что остаются близкими людьми друг для друга, что безусловно позволит им и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать детей.
Фото: globallookpress, starface