Спустя 11 лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.

Прославленная теннисистка Анастасия Мыскина и предприниматель Сергей Мамедов решили расстаться спустя 11 лет совместной жизни, о чем объявили официально. Заявление пары было опубликовано на портале Hello.ru.

«Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого все возможное. Но все попытки оказались тщетными — наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации, открытым и честным поступком для нас обоих», — цитирует пару портал.