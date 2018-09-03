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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов впервые показали лицо полуторамесячной дочки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с дочкой

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Супруги Тарасовы наконец перестали скрывать личико маленькой дочери Миланы.

24-летняя Анастасия Костенко и 31-летний Дмитрий Тарасов стали родителями 10 июля этого года, но до сих пор не показывали личико малышки Миланы, хотя регулярно публиковали в своих микроблогах фото с дочкой. Но сегодня, 3 сентября, пара решила выложить совместный снимок, где Милана хорошо видна.

«Династия», — так подписала снимок молодая мама, попутно поделившись своим мнением о детской клинике, которую выбрала для того, чтобы ходить с дочкой на обследования.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря — одни считают, что девочка уже очень похожа на отца, а другие уверены, что Милана больше пошла в маму. А вы как считаете?

Фото и видео: Instagram

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