Анастасии Заворотнюк могут провести опасную операции

Информация о том, что у звезды «Прекрасной няни» опухоль мозга, появилась несколько недель назад. Семья артистки информацию не комментировала. Но, к сожалению, слухи подтвердились. Телеграм-канал MASH сообщил, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии.

Теперь источники канала передают, что нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии, но ее состояние настолько тяжелое, что любое вмешательство опасно.

Ранее врачи провели курс химио- и лучевой терапии, но лечение положительного эффекта не дало. Сейчас актриса находится в реанимации, опухоль дала метастазы в мозг.

Вскоре в больнице, где находится Заворотнюк, пройдет консилиум врачей, на котором обсудят возможность операции.