Американский город раздаст деньги удаленщикам для переезда
По задумке администрации города так властям удастся увеличить численность населения. Сейчас в небольшом городке проживает 15 тысяч человек. Программа переселения под названием Shift South предусматривает материальную помощь в размере до 2,5 тысячи долларов (примерно 190 тысяч рублей). Столько получат те, кто решился на переезд в населенный пункт. Кроме того, им в течение года будут доплачивать ежемесячное пособие в размере 300 долларов (около 23 тысяч рублей).
Проект включает несколько условий. Люди должны работать за пределами штата, а также купить дом не дешевле 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей). Провести в Натчезе придется не менее года, а также оформить недвижимость как свое основное место жительства.
Участвовать могут только те, кому исполнилось 18 лет, и они имеют право работать в США. Натчез расположен на реке Миссисипи, на западной окраине штата, на границе с Луизианой. Он находится в паре часов езды от Джексона, столицы штата, и известен своими историческими зданиями. В городе много красивых особняков и поместий в основном в стиле греческого Возрождения.
Фото: pixabay.com
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