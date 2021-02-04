Американский город раздаст деньги удаленщикам для переезда

Проект включает несколько условий. Люди должны работать за пределами штата, а также купить дом не дешевле 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей). Провести в Натчезе придется не менее года, а также оформить недвижимость как свое основное место жительства.

Участвовать могут только те, кому исполнилось 18 лет, и они имеют право работать в США. Натчез расположен на реке Миссисипи, на западной окраине штата, на границе с Луизианой. Он находится в паре часов езды от Джексона, столицы штата, и известен своими историческими зданиями. В городе много красивых особняков и поместий в основном в стиле греческого Возрождения.