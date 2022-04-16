Американская актриса Лиз Шеридан скончалась в возрасте 93 лет
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Фото: Castle Rock Entertainment/East News
Смерть Лиз Шеридан встретила во сне в своем доме в Нью-Йорке спустя пять дней после празднования своего 93-летия. Кроме того, стало известно, что смерть актрисы наступила от естественных причин.
Элизабет Шеридан родилась 10 апреля 1929 года в окрестностях Нью-Йорка. Ее родителями были пианист Фрэнк Шеридан и певица Элизебет Пул-Джонс. Творческие профессии родителей повлияли на дочь. Карьеру актрисы Лиз совмещала с профессиями певицы и танцовщицы. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Но всеобщую известность Шеридан получила после сериала «Альф», и роли матери Джерри в американском телесериале «Сайнфелд».
Джерри Сайнфелд, после того как стало известно о смерти Лиз Шеридан, опубликовал такие строки. «Лиз всегда была самой милой телевизионной мамой, которую только мог пожелать сын», — написал комик и актер в своем микроблоге. «Каждый раз, когда она приходила на наше шоу, для меня это было самое уютное чувство. Так повезло, что я знал ее»
Фото и видео: PassioVideo, East News, Global Look Press ,