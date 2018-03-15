Американка Патрисия Спэнн женилась на дочери и попала в тюрьму за инцест

В марте 2016 года в штате Оклахома был заключен странный брак: взрослая женщина женилась на девушке, которая была младше ее на 20 лет. Эта девушка впоследствии оказалась дочерью странной «невесты». История, которая открылась при расследовании, шокировала мир.

Несколько лет назад Патрисия Спэнн лишилась родительских прав. Органы опеки изъяли у нее двоих сыновей и дочь. В 2010 году женщина пыталась вступить в брак с сыном, но вскоре юноша сам аннулировал этот союз в том же году. Тогда никто не обратил внимания на странную пару.

В этот раз перед тем, как вступить в законный брак с мамой, девушке пришлось сменить фамилию на Клейтон. Именно этот факт вызвал подозрения, дело передали в полицию. 46-летняя Патрисия Спэнн и 26-летняя Мисти Спэнн предстали перед судом.

Патрисию приговорили к двум годам тюремного заключения за инцест, пишет New York Post. Брак аннулировали в октябре 2017 года.

Фото: facebook, people.com