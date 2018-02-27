Алисия Сильверстоун развелась с мужем после 13 лет брака
41-летняя актриса Алисия Сильверстоун приняла решение развестись с музыкантом Кристофером Джареки.
Сегодня в западных СМИ активно обсуждается неожиданный развод актрисы Алисии Сильверстоун и ее супруга Кристофера Джареки. Через своего представителя пара сообщила, что решение было взаимным и вполне дружеским.
«Мы остаемся лучшими друзьями и будем заботливыми и любящими родителями нашего маленького сына», — заявили Алисия и Крис.
Актриса и солист рок-группы S.T.U.N познакомились, когда обоим было всего по 20 лет. Но поженились влюбленные не сразу, а лишь семь лет спустя. В 2011 году Алисия родила мужу сына Беара.
Фото: Global Look Press, Instagram
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