Алисия Сильверстоун развелась с мужем после 13 лет брака

Сегодня в западных СМИ активно обсуждается неожиданный развод актрисы Алисии Сильверстоун и ее супруга Кристофера Джареки. Через своего представителя пара сообщила, что решение было взаимным и вполне дружеским.

«Мы остаемся лучшими друзьями и будем заботливыми и любящими родителями нашего маленького сына», — заявили Алисия и Крис.