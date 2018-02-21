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Алина Загитова побила мировой рекорд своей подруги и коллеги Евгении Медведевой

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Евгения Медведева
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15-летняя фигуристка Алина Загитова откатала короткую программу на Олимпиаде в Пхенчхане и установила новый рекорд.

Несмотря на стресс от строжайших проверок допинг-офицеров и другие проблемы, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вышли на лед в Пхенчхане и показали катание на высочайшем уровне.

Сначала свою короткую программу показала Евгения и побила собственный же мировой рекорд в 81,06 балла — 21 февраля она набрала 81,61 балла. Через 10 минут на льду появилась вторая фигуристка из России, Алина Загитова. Блестяще откатав свою программу, девушка получила 82,92 балла и установила новый рекорд.

Соревнования фигуристок продолжатся 23 февраля, когда спортсменки покажут произвольные программы — тогда же будут определены чемпионки и призеры. Тем временем в Швейцарии скоро начнется судебный процесс по делу керлингиста Александра Крушельницкого — напомним, бронзовый призер (в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой) Олимпиады в Пхенчхане со скандалом провалил тест на допинг.

Фото: Global Look Press

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