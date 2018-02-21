Алина Загитова побила мировой рекорд своей подруги и коллеги Евгении Медведевой

Несмотря на стресс от строжайших проверок допинг-офицеров и другие проблемы, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вышли на лед в Пхенчхане и показали катание на высочайшем уровне.

Сначала свою короткую программу показала Евгения и побила собственный же мировой рекорд в 81,06 балла — 21 февраля она набрала 81,61 балла. Через 10 минут на льду появилась вторая фигуристка из России, Алина Загитова. Блестяще откатав свою программу, девушка получила 82,92 балла и установила новый рекорд.