Алена Водонаева назвала точную дату развода и рассказала об отношениях с экс-мужем

«Случилось то, о чем писали пол года назад. Мы подали на развод. Вчера. А в директе за это время сотни вопросов от подписчиц о том, как можно нормально общаться после развода. Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он «плохой», пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной ( во всех смыслах слова) жизнью. Пока мы не научимся ценить тех, кого любили и разводиться (или уходить) цивилизованно, общество так и не поменяется, и мы будем довольствоваться тем что есть.

Мир начинается с нас, милые. И так важно не просто лить грязь или даже молча уходить, как научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы. Только мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается «подружками» и общими знакомыми», - написала блогер и телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).