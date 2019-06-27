logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алена Водонаева назвала точную дату развода и рассказала об отношениях с экс-мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Алена Водонаева

Фото: Instagram
Телеведущая призналась, что после оформления заявления отправилась в ресторан.

Алена Водонаева еще несколько месяцев назад объявила подписчикам о том, что разводится со вторым мужем Алексеем Комовым. В браке с ним она прожила меньше двух лет. Оказалось, что на развод теперь уже почти бывшие супруги подали только 26 июня. В Instagram Водонаева назвала точную дату, когда она станет свободной женщиной.

«Случилось то, о чем писали пол года назад. Мы подали на развод. Вчера. А в директе за это время сотни вопросов от подписчиц о том, как можно нормально общаться после развода. Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он «плохой», пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной ( во всех смыслах слова) жизнью. Пока мы не научимся ценить тех, кого любили и разводиться (или уходить) цивилизованно, общество так и не поменяется, и мы будем довольствоваться тем что есть.

Мир начинается с нас, милые. И так важно не просто лить грязь или даже молча уходить, как научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы. Только мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается «подружками» и общими знакомыми», - написала блогер и телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Водонаева также отметила, что выдавать тайны некогда близких людей и тем самым дискредитировать свой выбор – это слабая позиция.

«Особенно, если это был не просто близкий человек, а МУЖ. Поверьте мне, идеальных людей не существует, и у каждого имеются свои косяки, которые при желании можно перевернуть в любую неудобную сторону, уничтожив человека ( и себя) и тем самым открыть себя ворота в огромный гештальт и энергетическую яму. Если так хочется обсудить «плохого мужа», посплетничайте с подругой на кухне, а не в интернете и уж точно не у Малахова ( падая при этом с кресла, например). Да. Мы подали заявление на развод, и пошли после этого в ресторан обедать. Нас разведут уже 30 июля, и не смотря ни на что, мы желаем друг другу только одного - счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо», - завершила Алена.

На вопрос подписчицы, будут ли Алена с Алексеем звонить друг другу и общаться, Водонаева ответила: «Каждый день на связи. Он знает все мои пароли от всего. Это мой близкий друг». После такого ответа многие фолловеры Водонаевой выразили недоумение – если все так хорошо, то зачем разводиться?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...