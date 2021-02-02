Алексею Навальному заменили условный срок на реальный

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы, заменив условный срок реальным. Заседание прошло сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде.

Причиной судебного разбирательства стало то, что Алексей Навальный нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше», за которое он получил три с половиной год условно, позже их заменили на пять лет испытательного срока.

Так, согласно приговору, Навальный был обязан должен был два раза в месяц отмечаться и не менять место жительства.