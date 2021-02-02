Алексею Навальному заменили условный срок на реальный
Фото: www.instagram.com/navalny/?hl=ru
Алексея Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы, заменив условный срок реальным. Заседание прошло сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде.
Причиной судебного разбирательства стало то, что Алексей Навальный нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше», за которое он получил три с половиной год условно, позже их заменили на пять лет испытательного срока.
Так, согласно приговору, Навальный был обязан должен был два раза в месяц отмечаться и не менять место жительства.
В 2020 году он оказался в немецкой больнице с признаками отравления, во ФСИН временно приостановили требование явки, однако после выздоровления он не явился. В результате условный приговор потребовали заменить на реальное заключение.
Свою вину Навальный не признал, заявив, что обвинение не имеет под собой оснований, а также добавил, что дело «Ив Роше» было сфабриковано.
Изменение приговора Навальному прокомментировали многие звезды, среди которых Ксения Собчак, Максим Виторган, Саша Бортич, Егор Бортник (Лева из Би-2) и другие.
Фото и видео: Instagram Алексея Навального
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