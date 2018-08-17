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Алексей Панин был снят с воздушного рейса из-за дебоша на борту

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Панин

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40-летний актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетавшего ночью на 17 августа из Симферополя в Москву.

Утром 17 августа СМИ сообщили, что накануне известный актер Алексей Панин влип в очередной скандал — он устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву. Очевидцы рассказали РИА «Новости», что Алексей расхаживал по салону, шатаясь и крича что-то невразумительное, и у многих сложилось впечатление, что он был сильно подшофе.

В итоге актера и его дочь Аню сняли с рейса и отправили в отделение полиции. Однако сам Панин отрицает все произошедшее. В нескольких роликах, опубликованных в его микроблоге, звезда сериала «Солдаты» твердит, что они с дочкой просто захотели остаться в Крыму еще на пару дней и сами приняли решение выйти из самолета.

Напомним, в феврале этого года сотрудники столичной ГАИ остановили Панина во время езды по МКАД в связи с опубликованной в интернете видеозаписью, на которой он якобы нарушает правила дорожного движения. Знаменитости пришлось выплатить крупный штраф.

Фото и видео: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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