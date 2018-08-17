Алексей Панин был снят с воздушного рейса из-за дебоша на борту

Утром 17 августа СМИ сообщили, что накануне известный актер Алексей Панин влип в очередной скандал — он устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву. Очевидцы рассказали РИА «Новости», что Алексей расхаживал по салону, шатаясь и крича что-то невразумительное, и у многих сложилось впечатление, что он был сильно подшофе.

В итоге актера и его дочь Аню сняли с рейса и отправили в отделение полиции. Однако сам Панин отрицает все произошедшее. В нескольких роликах, опубликованных в его микроблоге, звезда сериала «Солдаты» твердит, что они с дочкой просто захотели остаться в Крыму еще на пару дней и сами приняли решение выйти из самолета.