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Александр Жулин женился в третий раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Александра Жулина

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Фигурист и его возлюбленная — фигуристка Наталья Михайлова — узаконили отношения.

Фигурист Александр Жулин поделился с поклонниками радостной новостью. Вчера, 11 августа, спортсмен и его возлюбленная официально расписались: «Уже не Михайлова)) Моя красавица жена!❤️#жулинысвадьба❤️ В Сентябре ждите главное событие в нашей жизни)) Торжество не за горами🙌🏽».

Торжество в честь бракосочетания состоится 15 сентября.

Напомним, роман Александра Жулина и Натальи Михайловой начался в 2011 году. Именно она помогла Жулину пережить тяжелый развод с Татьяной Навкой. В 2013 году у Александра и Натальи родилась дочь Екатерина. «С моей младшей доченькой🙌🏽 Статуэточкой❤️ Жаль что старшая Сашенька не смогла присоединиться! Сашуля, в Сентябре отпразднуем ❤️Мои дочки, мое главное достижение в жизни и богатство! Как люблю..❤️», — написал фигурист под фотографией с пятилетней Катей.

Этот брак стал третьим для Александра Жулина. Первой женой спортсмена была его партнерша в танцах на льду Майя Усова. Брак продлился с 1986 года до начала 1990-х годов. Вторая супруга фигуриста — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Роман Александра и Татьяны начался в 1994 году, а официально узаконила отношения пара лишь спустя шесть лет. От этого брака у Жулина есть 18-летняя дочь Александра. Однако в 2010 году супруги заявили о расставании.

Фото: instagram

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