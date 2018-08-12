Александр Жулин женился в третий раз

Этот брак стал третьим для Александра Жулина. Первой женой спортсмена была его партнерша в танцах на льду Майя Усова. Брак продлился с 1986 года до начала 1990-х годов. Вторая супруга фигуриста — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Роман Александра и Татьяны начался в 1994 году, а официально узаконила отношения пара лишь спустя шесть лет. От этого брака у Жулина есть 18-летняя дочь Александра. Однако в 2010 году супруги заявили о расставании.