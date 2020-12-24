Александр Васильев назвал Моргенштерна своим родным сыном: «Я его бросил на 22 года»
Фото: Instagram Александра Васильева
О поразительном внешнем сходстве Моргенштерна и Александра Васильева заговорили еще несколько месяцев назад. Тогда же появились слухи о том, что певец и телеведущий приходятся друг другу сыном и отцом. В новом выпуске шоу «Давай поженимся!» Васильев заявил, что все эти догадки являются правдой.
Фото: Instagram Александра Васильева
«Да, Моргенштерн действительно мой сын. Мы не только поразительно похожи внешне, нас также объединяет любовь к деньгам и талант. Мы с его матерью зачали его на рассвете, поэтому и назвали его так необычно. Теперь он звезда, у него много денег, а вот манеры оставляют желать лучшего, воспитания нет... Это все моя вина, меня не было рядом, придется восполнять пробелы. Я его бросил на 22 года», — заявил телеведущий.
Отметим, что многие пользователи Сети не отнеслись серьезно к словам Александра Васильева и заявили, что он разочаровал их своим поведением. Другие же были очень удивлены и в очередной раз отметили, как Васильев и Моргенштен похожи.
«Читал-читал. Но в их словах нет ничего такого: они имеют полное право на свое мнение! Это же конфликт поколений. Смотрите, Моргенштерн действительно на меня похож, и многие считают, что он является моим внебрачным сыном, который появился в результате поездки в Уфу. И не надо смеяться: я был в Уфе в конце 90-х! Я там был! Результаты теста ДНК пока разглашать не могу, но вы узнаете о них 24-го числа. Анализ сделан, осталось дождаться», — поделился историк ранее в разговоре с Daily Storm. Впрочем, во время шоу результаты теста ДНК так и не были названы.
Фото: instagram, starface
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