Александр Васильев назвал Моргенштерна своим родным сыном: «Я его бросил на 22 года»

«Да, Моргенштерн действительно мой сын. Мы не только поразительно похожи внешне, нас также объединяет любовь к деньгам и талант. Мы с его матерью зачали его на рассвете, поэтому и назвали его так необычно. Теперь он звезда, у него много денег, а вот манеры оставляют желать лучшего, воспитания нет... Это все моя вина, меня не было рядом, придется восполнять пробелы. Я его бросил на 22 года», — заявил телеведущий.

Отметим, что многие пользователи Сети не отнеслись серьезно к словам Александра Васильева и заявили, что он разочаровал их своим поведением. Другие же были очень удивлены и в очередной раз отметили, как Васильев и Моргенштен похожи.