Александр и Анастасия Овечкины впервые показали лицо 2-месячного сына

18 октября малышу Сергею Александровичу Овечкину исполнилось два месяца. В честь этого события его родители, Александр и Анастасия Овечкины, впервые решили сфотографироваться все вместе.

«2 месяца ❤️ two months! #happybirthdayson#weloveyou», — так подписала молодая мама пару нежных фото, опубликованных в ее микроблоге. Александр позировал с сыном на руках и держал кроху так, что видно его личико. Но пока непонятно, на кого из родителей Сережа больше похож.