Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку причин смерти Ирины Цывиной

Ирина Цывина внезапно ушла из жизни два года назад. Теперь ее наследники сомневаются, что причины смерти были естественными. Зиновия привела свои доводы и попросила еще раз расследовать это дело.

Зиновия не раз высказывалась, что подозревает близких родственников в причастности к трагедии. Она обращала внимание, что ее брат Евгений путался в показаниях, когда рассказывал, как обнаружил тело матери.

«У меня много вопросов к следователям, которые вели дело о смерти Ирины Константиновны Цывиной — моей мамы. Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание, — писала дочь актрисы. — Потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым подругам Женя говорил, что нашел ее тело в ванной, другим знакомым — что она лежала в спальне мертвая или стояла возле раковины на кухне».