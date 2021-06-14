Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку причин смерти Ирины Цывиной
Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование причин смерти артистки Ирины Цывиной, скончавшейся весной 2019 года. Бастрыкин поручил докладывать ему о всех деталях процессуальной проверки.
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Фото: www.instagram.com/tsyvinairina
Ирина Цывина внезапно ушла из жизни два года назад. Теперь ее наследники сомневаются, что причины смерти были естественными. Зиновия привела свои доводы и попросила еще раз расследовать это дело.
Зиновия не раз высказывалась, что подозревает близких родственников в причастности к трагедии. Она обращала внимание, что ее брат Евгений путался в показаниях, когда рассказывал, как обнаружил тело матери.
«У меня много вопросов к следователям, которые вели дело о смерти Ирины Константиновны Цывиной — моей мамы. Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание, — писала дочь актрисы. — Потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым подругам Женя говорил, что нашел ее тело в ванной, другим знакомым — что она лежала в спальне мертвая или стояла возле раковины на кухне».
После смерти матери отношения брата и сестры окончательно испортились. Она уверена, что он приложил руку к ее смерти, а он — что она хочет упечь его за решетку, чтобы отобрать наследство.
Ирина Цывина была замужем четыре раза. Первым супругом стал ее однокашник по вузу, за которого она вышла, чтобы получить фиктивную прописку. И этот совет ей дал наставник, педагог, а в будущем и супруг — легендарный Евгений Евстигнеев. С ним Цывина познакомилась, когда ему было уже 57, а ей всего 20. Родные актера уверяли, что молодая супруга заставила и Евстигнеева почувствовать себя молодым и нужным.
Перед смертью он просил близких защитить Ирину от нападок недоброжелателей, а ей напутствовал еще выйти замуж и обрести личное счастье. Но после смерти любимого супруга Цывина, по ее же словам, счастлива больше не была, хотя еще два раза предпринимала попытки наладить семейную жизнь.
Фото и видео: Instagram, телеканал «Доверие», Natalia Shakhanova, Russian Investigative Committee/ Global Look press
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