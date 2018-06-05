Альбина Джанабаева сменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»

«Я сегодня очень обрадовалась, увидев Вас в роли защитницы! Вот кроме Надежды Георгиевны раньше никто в этой роли не нравился. Вы стали приятным исключением! Спасибо редакторам программы», «Посмотрела передачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая», «Шикарны, эффектны, блеск...», — обсуждают восхищенные поклонники.

Но в Сети ходят и другие разговоры: Альбина никак не может заменить Надежду, считают фанаты последней. «Кошмар! Рябит в глазах», «ЗА ЭФИР ПРОПЛАЧЕНО НЕМЕРЕНО», — возмущаются противники назначения Альбины на эту должность.

В дирекции «Первого канала» успокоили зрителей: эти перемены — не навсегда.

А кто из ведущих нравится вам больше?

Фото: instagram