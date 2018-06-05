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Альбина Джанабаева сменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»

В Сети обсуждают очередную смену ведущих на «Первом канале».

Зрители шоу «Модный приговор» на «Первом» были удивлены появлением Альбины Джанабаевой, которая сменила Надежду Бабкину на позиции «модного защитника». Поклонники поздравляют любимицу под фото в декорациях передачи.

@1tv @modniy.tv #red

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

«Я сегодня очень обрадовалась, увидев Вас в роли защитницы! Вот кроме Надежды Георгиевны раньше никто в этой роли не нравился. Вы стали приятным исключением! Спасибо редакторам программы», «Посмотрела передачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая», «Шикарны, эффектны, блеск...», — обсуждают восхищенные поклонники.

Но в Сети ходят и другие разговоры: Альбина никак не может заменить Надежду, считают фанаты последней. «Кошмар! Рябит в глазах», «ЗА ЭФИР ПРОПЛАЧЕНО НЕМЕРЕНО», — возмущаются противники назначения Альбины на эту должность.

В дирекции «Первого канала» успокоили зрителей: эти перемены — не навсегда.

А кто из ведущих нравится вам больше?

Фото: instagram

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