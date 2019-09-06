Альбина Джанабаева попросила не обсуждать ее уход от Константина Меладзе

«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "Виа Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе, безмерно уважаю! Но уже с Февраля 2018 года все, что происходило со мной — песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Да, мое сотрудничество с @meladzemuzic прекращено», — написала певица в блоге.

«Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней "Такая как есть"», — подчеркнула она.