Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом

Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные данные.

Актриса находится в группе риска по коронавирусу из-за возраста — Ирине Вадимовне 71 год.

Муравьева сначала лечилась дома. Сообщается, что на плохое самочувствие актриса пожаловалась еще 10 декабря, у нее появились озноб, головные боли и першение в горле, поднялась температура. Уже на следующий день Муравьева сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

Позже ее состояние ухудшилось, и 18 декабря в тяжелом состоянии ее госпитализировали. Врачи установили диагноз актрисы — коронавирус, и, как следствие, двусторонняя пневмония.

Сейчас Ирина Вадимовна находится под постоянным наблюдением медиков в палате, ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Актриса известна по многим фильмам, среди которых «Карнавал», «Москва слезам не верит», исполнила роль мамы главной героини в сериале «Не родись красивой» и сыграла во многих театральных постановках.