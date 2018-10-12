СМИ: актрисе сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» Ирине Сенотовой стало хуже

Несколько дней назад актриса Ирина Сенотова, знакомая зрителям по сериалам «Склифосовский», «Кармелита», «Ранетки», «Осенняя мелодия любви», «Монтекристо», «Аннушка», «Общая терапия – 2», попала в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщила ее дочь Мария Оамер. Сегодня в СМИ появилась информации о том, что у женщины диагностировали цирроз печени.

«Ее состояние резко ухудшилось в понедельник. Теперь актриса может дышать только через кислородную маску», — пишет «МК» со ссылкой на telegram-канал Mash.