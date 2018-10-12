СМИ: актрисе сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» Ирине Сенотовой стало хуже

Несколько дней назад актриса Ирина Сенотова, знакомая зрителям по сериалам «Склифосовский», «Кармелита», «Ранетки», «Осенняя мелодия любви», «Монтекристо», «Аннушка», «Общая терапия – 2», попала в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщила ее дочь Мария Оамер. Сегодня в СМИ появилась информации о том, что у женщины диагностировали цирроз печени.
«Ее состояние резко ухудшилось в понедельник. Теперь актриса может дышать только через кислородную маску», — пишет «МК» со ссылкой на telegram-канал Mash.
Мария Оамер пока никак не прокомментировала эти сообщения. В своем блоге она продолжает собирать пожертвования на лечение мамы: «Свои деньги я отдала до копейки», — пояснила она.
Ирина Сенотова — актриса Московского театра Маяковского. До этого она семь лет проработала в Санкт-Петербургском Большом драматическом театре, окончив Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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