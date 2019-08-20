Актриса театра имени Ермоловой и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет

Сотрудники пресс-службы Московского драматического театра имени Ермоловой подтвердили сообения о смерти 79-летней актрисы Александры Назаровой, появившиеся в ряде Telegram-каналов.

«Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — цитируют СМИ.

Народная артистка России находилась в больнице с июля из-за проблем с легкими, рассказала заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова каналу «Рен-ТВ».

Помимо ярких ролей в постановках театра имени Ермоловой и Центрального детского театра, Александра Назарова запомнилась российским зрителям ролями в фильмах и сериалах, таких как «А если это любовь?», «Экипаж», «Моя прекрасная няня».