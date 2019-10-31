«Актриса среди плебеев»? Лидия Вележева и ее муж прокомментировали скандал в самолете

Скандал, который отгремел в аэропорту Шереметьево, стал одним из самых ярких событий минувшего дня. СМИ приводят фразу, после которой актрису Лидию Вележеву вывели с борта в Тель-Авив: «Я — актриса. А вы плебеи, потому что, наверняка, купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными». Дословных подтверждений этим словам нет, однако сам факт дебоша не отрицает ни сама артистка, ни ее супруг.

«Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. <...> Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», — цитирует Лидию канал ТВЦ.

«Рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе — человек летит на спектакль», — пытался оправдать поведение супруги Алексей Гуськов в беседе с «Московским комсомольцем».