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Актриса Евгения Дмитриева стала мамой во второй раз

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Евгения Дмитриева

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Звезда сериала «Физрук» подарила дочь своему молодому супругу.

46-летняя актриса Евгения Дмитриева неохотно рассказывает журналистам о своей личной жизни. 10 января этого года звезда сериала «Физрук» стала мамой во второй раз — подруга Дмитриевой, актриса Полина Агуреева, сообщила о рождении девочки, которую назвали Марусей. Отцом ребенка является 27-летний актер и режиссер Владимир Киммельман.

Полина Агуреева рассказала журналистам, что Дмитриева продолжала работать практически до родов: «Почти до самых родов Женя играла на сцене, она человек неуемной энергии. Если бы я жила так же на полную катушку, как она, думаю, меня уже не было на этом свете», — цитирует актрису «Экспресс-газета».

Напомним, Евгения Дмитриева была замужем за Андреем Кайковым, однако актеры развелись спустя два года после свадьбы. В 2011 году актриса родила сына Марка. Имя отца мальчика Евгения держит в тайне.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress, starface, кадры из фильмов и сериалов

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