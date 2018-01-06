Из московского Театра сатиры пришли печальные новости: известный актер Михаил Державин ушел из жизни. Ему был 81 год.

Звезда фильмов «Зимний вечер в Гаграх» и «Трое в лодке, не считая собаки» Михаил Державин скончался в своей московской квартире после продолжительной болезни. Об этом журналистам сообщили в Театре сатиры, где актер проработал почти всю жизнь, а затем информацию подтвердила вдова Михаила Михайловича Роксана Бабаян.

В последние годы Державин страдал из-за ишемической болезни сердца. В начале лета прошлого года у артиста произошел сердечный приступ. Длительное время он был вынужден находиться в больнице.