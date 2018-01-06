Актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни
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Из московского Театра сатиры пришли печальные новости: известный актер Михаил Державин ушел из жизни. Ему был 81 год.
Звезда фильмов «Зимний вечер в Гаграх» и «Трое в лодке, не считая собаки» Михаил Державин скончался в своей московской квартире после продолжительной болезни. Об этом журналистам сообщили в Театре сатиры, где актер проработал почти всю жизнь, а затем информацию подтвердила вдова Михаила Михайловича Роксана Бабаян.
В последние годы Державин страдал из-за ишемической болезни сердца. В начале лета прошлого года у артиста произошел сердечный приступ. Длительное время он был вынужден находиться в больнице.
Михаил Державин завоевал популярность у зрителей, снявшись в 30 кинолентах. В основном он отдавал предпочтение комедиям. Среди наиболее известных — «Бабник», «Моя морячка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх» и «Старые клячи». За свою блестящую карьеру он был удостоен звания народного артиста РСФСР.
Артист прославился еще и в качестве телеведущего — вместе со своим лучшим другом и коллегой Александром Ширвиндтом он вел программы «Утренняя почта» и «Хочу знать».
Фото: Global Look Press