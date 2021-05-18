Актер из Санкт-Петербурга попал под суд из-за жестокого убийства юноши
Расследование убийства молодого человека с последующим расчленением, продолжавшееся почти год в Санкт-Петербурге, закончилось арестом 53-летнего мужчины. Его дело будет рассматриваться в Василеостровском районном суде, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга и издание 78.ru.
Фрагменты тела мужчины с женскими грудными имплантами было обнаружено школьником в реке 16 июня 2020 года. Выяснилось, что это - останки 24-летнего гражданина Узбекистана, убитого 13 января 2020 года в петербургском апарт-отеле на набережной Макарова. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и выбросил в реку.
53-летний подозреваемый, по профессии актер, состоял в закрытом клубе нетрадиционных связей, по всей видимости его знакомство с погибшим состоялось там. На его след органы напали осенью, и 22 сентября 2020 года он был задержан.
Фото: © Victoria Kozlova / Globallookpress
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