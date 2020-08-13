Актер из популярного сериала «Тест на беременность» ушел из жизни в возрасте 35 лет

Труппа Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков, сообщила печальное известие — 12 августа из жизни ушел их коллега, актер Сергей Куницкий. 20 июня артисту исполнилось 35 лет. «С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, — без него невозможно представить многие наши спектакли: Петя Трофимов в «Вишнёвом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносый в «Энергичных людях», капуцин, Линьер и Ле Бре в «Сирано де Бержераке» — это лишь небольшой перечень его ролей. Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь…», — гласит сообщение на сайте театра.