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Актер Иван Добронравов впервые стал отцом

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото со страницы Ивана Добронравова

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О пополнении в знаменитой актерской семье рассказал старший брат звезды сериала «Кадетство».

Актерская династия Добронравовых уже давно снискала популярность у публики. Федор Добронравов знаком зрителям по фильму «Сваты», старший сын Федора Виктор прославился после сериала «Не родись красивой», а младшего, Ивана, полюбили после роли суворовца Андрея Левакова в сериале «Кадетство». 29-летний Иван редко делится подробностями личной жизни, однако Виктор Добронравов в недавней беседе с Сергеем Майоровым рассказал о пополнении в семье младшего брата. Оказывается, несколько месяцев назад Иван впервые стал отцом — супруга родила ему дочь Веру.

«Вера Ивановна, поскольку самая младшая, ей все внимание. Но потом пройдет небольшое количество времени, она начнет ходить, они будут все вместе этим роем бегать. Варя уже взрослый человек, она называет отца «дедуля», а Василиса «дядя Федя». Когда была маленькой, она даже побаивалась его энергетики, а сейчас и сама ему фору даст», — признался Виктор Добронравов, рассказывая о своих дочерях — восьмилетней Варваре и двухлетней Василисе.

Разница в возрасте братьев составляет шесть лет, поэтому, как отметил Виктор, настоящая дружба с Иваном началась лишь когда они повзрослели. Сейчас общение с братом стало теснее, потому что с рождением Веры появились новые общие темы для разговоров.

Об избраннице самого младшего из актерской династии Добронравовых известно немного. Иван предпочитает не рассказывать об Анне, свадьбу с которой сыграл в декабре 2017 года.

Фото: vk.com, instagram, Natalia Shakhanova, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress

Текст: Наталья Емельянова

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