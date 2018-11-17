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Актер Евгений Сидихин впервые стал дедушкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Полины Сидихиной

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Дочь звезды «Бандитского Петербурга», актриса Полина Сидихина, на днях стала мамой.

Звезда театра и кино Евгений Сидихин принимает заслуженные поздравления от поклонников – актер впервые стал дедушкой. На днях его 30-летняя дочь, актриса Полина Сидихина, родила девочку и поделилась первым фото новорожденной в Instagram: «Вне досягаемости! 15.11.2018 17:55 3760 ».

«Поздравляю, мамочка!», «Полина, поздравляем!!!!🌸🌹🌷💐🌺🌸🌸🌺💐🌷🌷💋💋💋здоровья тебе и малышке! Счастья вам!!!!мамочка)))», «Полиночка ! Поздравляю Вас с главным событием в жизни. Только счастья всей Вашей чудесной семье!!», «Поздравляю, моя хорошая, как я рада, одним счастьем на земле больше», «Поля!!! Ещё больше любви!!!», «Поздравляю!!! Вот оно-настоящее счастье! Вот она настоящая семья! Жизнь теперь не будет прежней!!!», «На эти эмоции можно смотреть вечно!!! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья Вам, девочки, УРА! На свете появилась новая жизнь!» – поздравили молодую маму подписчики.

Напомним, дебютом Полины Сидихиной в кино стала роль в сериале «Бандитский Петербург». Полина сыграла дочь одного из главных героев популярного сериала, роль которого исполнил ее отец, Евгений Сидихин.

Фото: kino-teatr, instagram

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