Актер Бруно Ганц скончался на 78-м году жизни

Швейцарский актер Бруно Ганц скончался в возрасте 77 лет. Как сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitiung, актер умер вечером 15 февраля в своем доме в Цюрихе. Причины смерти Ганца не уточняются.

Кинокарьера Бруно Ганца началась в 1960-х годах, а всемирная слава пришла к нему после выхода на экраны картины «Небо над Берлином», в которой он сыграл ангела Даниэля. Одной из самых известных ролей швейцарского актера стала роль Адольфа Гитлера в фильме «Бункер» режиссера Оливера Хиршбигеля.

Всего в послужном списке Бруно Ганца более тридцати ролей. Последней кинолентой, в которой снялся актер, стал «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, вышедший в широкий прокат в 2018 году.