Айза Анохина станет героиней нового реалити-шоу Ксении Собчак: «Вы никогда не видели меня такой»

Съемки проекта проходили в непростой период жизни инстадивы, когда она решилась на разрыв со своим супругом Дмитрием Анохиным. Это решение обернется для блогера болезненным разделом бизнеса, борьбой за право опеки и десятками бессонных ночей.

«Я разочаровалась в мужчинах. У них сильно развито чувство собственности, а я не хочу никому принадлежать. Поэтому я решила: мужчина мне не нужен», - объясняет Анохина.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в съемочный процесс, поэтому в «Супер Айзе» создатели обещают большое количество эксклюзивного личного материала.

«История Айзы, ее взаимоотношения с мужчинами, построение бизнеса, жизнь самостоятельной одинокой девушки с детьми показалась мне интересной и мы решили продолжить линейку реалити, которую открыло шоу «ЯнаСупер». Мне кажется, это будет интересно, ведь у нас появилась совсем другая героиня со своей историей жизни. Надеюсь, несмотря на большие ограничения по съемочному процессу, которые возникли уже во время создания шоу, «Супер Айза» найдет своего зрителя и получит отклик», - комментирует генеральный продюсер проекта Ксения Собчак.

Напомним, Айза Анохина дважды была замужем. В первом браке со скандально известным рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) блогер родила сына Сэма. В 2016 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, которому подарила сына Элвиса. Под прицелами телекамер Анохина постарается начать новую жизнь и найти ответы на неудобные и слишком личные вопросы, которые задает женщина, чья личная жизнь опять не сложилась: «Почему я влюбляюсь не в тех мужчин?», «Почему это происходит именно со мной?», «В чем моя проблема?».

Премьера реалити-шоу «Супер Айза» запланирована на 6 июня на телеканале «Супер».