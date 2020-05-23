Айза Анохина станет героиней нового реалити-шоу Ксении Собчак: «Вы никогда не видели меня такой»
Фото: Пресс-служба
35-летняя Айза Анохина — одна из самых откровенных медийных персон. Телеведущая и инстадива с тремя миллионами фолловеров не скрывает, что обращается к пластическим хирургам, а рождение ее второго сына транслировалось в прямом эфире. Теперь у поклонников Айзы появилась возможность узнать еще больше о ее жизни — бизнесвумен станет героиней нового реалити-шоу «Супер Айза», спродюсированного Ксенией Собчак. «Ну что, родные мои)) долго выбирала слова, чтобы описать этот эксперимент по увеличению своей откровенности)) <…> 😹 да, я стала героиней реалити шоу обо мне «Супер Айза») вы никогда не видели меня такой! А я никогда не хотела скрывать себя такой) учитесь на моих ошибках и смотрите с 6 июня «Супер Айза» на канале Супер)», — анонсировала премьеру Анохина.
Съемки проекта проходили в непростой период жизни инстадивы, когда она решилась на разрыв со своим супругом Дмитрием Анохиным. Это решение обернется для блогера болезненным разделом бизнеса, борьбой за право опеки и десятками бессонных ночей.
«Я разочаровалась в мужчинах. У них сильно развито чувство собственности, а я не хочу никому принадлежать. Поэтому я решила: мужчина мне не нужен», - объясняет Анохина.
Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в съемочный процесс, поэтому в «Супер Айзе» создатели обещают большое количество эксклюзивного личного материала.
«История Айзы, ее взаимоотношения с мужчинами, построение бизнеса, жизнь самостоятельной одинокой девушки с детьми показалась мне интересной и мы решили продолжить линейку реалити, которую открыло шоу «ЯнаСупер». Мне кажется, это будет интересно, ведь у нас появилась совсем другая героиня со своей историей жизни. Надеюсь, несмотря на большие ограничения по съемочному процессу, которые возникли уже во время создания шоу, «Супер Айза» найдет своего зрителя и получит отклик», - комментирует генеральный продюсер проекта Ксения Собчак.
Напомним, Айза Анохина дважды была замужем. В первом браке со скандально известным рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) блогер родила сына Сэма. В 2016 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, которому подарила сына Элвиса. Под прицелами телекамер Анохина постарается начать новую жизнь и найти ответы на неудобные и слишком личные вопросы, которые задает женщина, чья личная жизнь опять не сложилась: «Почему я влюбляюсь не в тех мужчин?», «Почему это происходит именно со мной?», «В чем моя проблема?».
Премьера реалити-шоу «Супер Айза» запланирована на 6 июня на телеканале «Супер».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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