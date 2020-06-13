Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова: «Извинения Михаила Ефремова запоздалые»

Александр Андреевич отмечает, что о мирном урегулировании ситуации речи быть не может: «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем».

Напомним, 56-летнему Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по части 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»). До 9 августа артист пробудет под домашним арестом.