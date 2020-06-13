Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова: «Извинения Михаила Ефремова запоздалые»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
ДТП с участием Михаила Ефремова остается одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели. В понедельник, 8 июня в центре Москвы, на Садовом кольце в районе Смоленской площади актер, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовичком Lada, развозившим продукты. В результате столкновения водитель грузовичка Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. Через четыре дня после страшной аварии Михаил Ефремов принес публичные извинения семье погибшего. Однако именитый адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, заявил, что извинения не приняты. «Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — цитирует защитника ТАСС.
Александр Андреевич отмечает, что о мирном урегулировании ситуации речи быть не может: «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем».
Напомним, 56-летнему Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по части 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»). До 9 августа артист пробудет под домашним арестом.
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
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