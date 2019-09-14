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Адель официально подала на развод после 8 лет отношений с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адель с наградами

Фото: Instagram

Супруги расстались уже давно, теперь оформляют нужные документы.

Певица Адель подала документы на развод с 45-летним Саймоном Конекки, с которым прожила 8 лет.

Певица предпочитает не распространяться о личной жизни, но о том, что в ее отношениях с супругом не все ладно, стало известно давно. Друзья пары сообщили, что супруги уже расстались – без скандалов и дележки имущества и сохранили дружеские отношения. По слухам, муж не смог смириться с популярностью Адель, к тому же они стали редко видеться из-за ее гастролей, что привело к отдалению и охлаждению чувств.

Теперь Адель Эдкинс подала заявление о разводе и готовится подписать соответствующие документы. Представитель сообщил, что почти уже бывшие супруги просят, чтобы им не задавали лишних вопросов.

Отношения Адель и Саймона начались в 2011 году, еще через год у них родился сын Анджело. В марте 2017 года пара сыграла тайную свадебную церемонию в Лос-Анджелесе. Адель заявляла, что для нее на первом месте ребенок, потом она сама и после уже работа.

В СМИ появлялась информация, что после развода певица может лишиться приличной суммы, так как у нее на счетах имеется 180 млн долларов, а у мужа только миллион, и после развода он может претендовать на часть денег.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News

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