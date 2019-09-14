Адель официально подала на развод после 8 лет отношений с мужем

Певица предпочитает не распространяться о личной жизни, но о том, что в ее отношениях с супругом не все ладно, стало известно давно. Друзья пары сообщили, что супруги уже расстались – без скандалов и дележки имущества и сохранили дружеские отношения. По слухам, муж не смог смириться с популярностью Адель, к тому же они стали редко видеться из-за ее гастролей, что привело к отдалению и охлаждению чувств.

Теперь Адель Эдкинс подала заявление о разводе и готовится подписать соответствующие документы. Представитель сообщил, что почти уже бывшие супруги просят, чтобы им не задавали лишних вопросов.