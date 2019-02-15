«А если бы я жила на это мизерное пособие?»: Лолита Милявская призналась, что ее пенсия составляет всего 6 тысяч рублей

На днях Лолита Милявская побывала в студии радиостанции «Эхо Москвы», и в беседе с ведущим речь зашла о пенсии артистки — ведь в ноябре прошлого года ей исполнилось 55 лет. Однако Лолита пока не оформила документы и объяснила, почему.

«С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — с возмущением поделилась исполнительница. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет. Но в любом случае это просто мизерное пособие. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!».