97-летний супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Сегодня утром британская вещательная корпорация BBC сообщила со ссылкой на Букингемский дворец, что автомобиль, в котором ехал супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, столкнулся с другим авто на дороге возле королевского имения Сэндрингем.
Любопытно, что 97-летний Филипп сам находился за рулем, но не пострадал.
По словам очевидцев, которых цитирует BBC, в результате аварии автомобиль герцога Эдинбургского перевернулся. Свидетели инцидента также рассказали, что помогли Филиппу выбраться из машины. Он был в сознании, но, разумеется, шокирован случившимся, при этом решил не обращаться за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работает полиция.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, Paul Marriott / Global Look Press
Видео: Youtube.com / The Sun