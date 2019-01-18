97-летний супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Сегодня утром британская вещательная корпорация BBC сообщила со ссылкой на Букингемский дворец, что автомобиль, в котором ехал супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, столкнулся с другим авто на дороге возле королевского имения Сэндрингем.

Любопытно, что 97-летний Филипп сам находился за рулем, но не пострадал.