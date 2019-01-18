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97-летний супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

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Принц Филипп

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Накануне вечером принц Филипп угодил в автомобильную аварию.

Сегодня утром британская вещательная корпорация BBC сообщила со ссылкой на Букингемский дворец, что автомобиль, в котором ехал супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, столкнулся с другим авто на дороге возле королевского имения Сэндрингем.

Любопытно, что 97-летний Филипп сам находился за рулем, но не пострадал.

По словам очевидцев, которых цитирует BBC, в результате аварии автомобиль герцога Эдинбургского перевернулся. Свидетели инцидента также рассказали, что помогли Филиппу выбраться из машины. Он был в сознании, но, разумеется, шокирован случившимся, при этом решил не обращаться за медицинской помощью. Сейчас на месте ДТП работает полиция.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, Paul Marriott / Global Look Press

Видео: Youtube.com / The Sun

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