96-летний Владимир Этуш попал в больницу после отдыха в Италии

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок подтвердил госпитализацию легендарного актера Владимира Этуша. Это случилось после семейного отдыха в Италии. Сейчас народный артист СССР и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» находится в одном из московских госпиталей.

«Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе, поэтому они с женой вернулись и сразу поехали в клинику. С учетом возраста, болячек, его лечащий врач, которая наблюдает за его здоровьем больше десяти лет, рекомендовала ему остаться в клинике», — цитирует РБК.

Сейчас актеру 96 лет, все последние годы он был полон сил и творческих планов. «Будем надеяться, что все будут в порядке, и в сентябре он вернется в театр Вахтангова», — выразил надежду Крок.

Желаем здоровья любимому актеру!

Фото: Anatoly Lomohov/Ekaterina Tsvetkova/Dmitry Golubovich/Kremlin Pool/Pravda Komsomolskaya/globallookpress