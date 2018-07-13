logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

96-летний Владимир Этуш попал в больницу после отдыха в Италии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Владимир Этуш, фото 2014 года

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Семье Владимира Этуша пришлось прервать отпуск ради здоровья актера.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок подтвердил госпитализацию легендарного актера Владимира Этуша. Это случилось после семейного отдыха в Италии. Сейчас народный артист СССР и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» находится в одном из московских госпиталей.

«Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе, поэтому они с женой вернулись и сразу поехали в клинику. С учетом возраста, болячек, его лечащий врач, которая наблюдает за его здоровьем больше десяти лет, рекомендовала ему остаться в клинике», — цитирует РБК.

Сейчас актеру 96 лет, все последние годы он был полон сил и творческих планов. «Будем надеяться, что все будут в порядке, и в сентябре он вернется в театр Вахтангова», — выразил надежду Крок.

Желаем здоровья любимому актеру!

Фото: Anatoly Lomohov/Ekaterina Tsvetkova/Dmitry Golubovich/Kremlin Pool/Pravda Komsomolskaya/globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье