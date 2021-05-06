89-летняя звезда «Полосатого рейса» Лидия Доротенко терпит побои от взрослого внука

Актриса Лидия Доротенко знакома миллионам любителей советского и российского кино - она играла в пляжной сцене фильма «Полосатый рейс», снималась в пизодических ролях в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Мы из будущего», «Брат» и других. Сейчас точное местоположение женщины неизвестно - ее в очередной раз выгнал из дома внук.

Внук Андрей не является родным актрисе. Он - наследник ее с Николаем Доротенко приемного сына Абдурахман, которого пара приняла в семью младенцем и называла Ярославом.

Сейчас Андрею около 30 лет, он получил высшее юридическое образование, однако больших успехов не добился. Согласно данным, ставших доступным прессе, мужчина выпивает, приводит в квартиру случайных друзей и сожительниц, выгоняя периодически свою бабушку на улицу. Лидия Доротенко не раз ночевала на студии «Ленфильм», у подруги, даже в подъезде.

Грустную историю рассказал знакомый пожилой женщины. «Я ей говорю: “Чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление”. Она говорит: „Жалко“», — цитирует «Пятый канал».