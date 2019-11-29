86-летняя Татьяна Доронина попала в больницу из-за стресса
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Фото: Natalya Loginova/ Global Look press
Народная артистка СССР, почетный президент МХАТ им. Горького — 86-летяя Татьяна Доронина проходит лечение в больнице, об этом рассказали друзья актрисы в программе Андрея Малахова. Там звезда фильма «Три тополя на Плющихе» восстанавливает здоровье после полученного стресса.
В 2018 году Татьяна Васильевна ушла с поста худрука театра и очень переживает по этому поводу. Актрису назначили почетным президентом театра, но к своим обязанностям она пока не приступала из-за проблем со здоровьем.
По сведениям издания, актриса и режиссер похудела на 20 килограммов. Заслуженный артист России Андрей Чубченко сообщил, что Доронина уже идет на поправку.
Напомним, на днях Татьяна Васильевна получила из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Фото: Kinopoisk.ru, Kremlin Pool, Natalya Loginova/ Global Look press
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