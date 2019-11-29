86-летняя Татьяна Доронина попала в больницу из-за стресса

В 2018 году Татьяна Васильевна ушла с поста худрука театра и очень переживает по этому поводу. Актрису назначили почетным президентом театра, но к своим обязанностям она пока не приступала из-за проблем со здоровьем.

По сведениям издания, актриса и режиссер похудела на 20 килограммов. Заслуженный артист России Андрей Чубченко сообщил, что Доронина уже идет на поправку.

Напомним, на днях Татьяна Васильевна получила из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.